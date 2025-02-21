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Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve stratejik ilişkilerin önemi vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği belirtilirken, parlamentolar arası işbirliğinin daha da genişletilmesi memnuniyetle karşılandı.

Görüşmede ayrıca Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hatıra hediyesi olarak "Kılıç" takdim etti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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