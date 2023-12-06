Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır

Son Güncelleme:
Abone Ol

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin alkol, fuhuş ve madde bağımlılığı olduğunu söyledi. Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insanların yoğun bombardıman altında olduğunu ifade etti. Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da katıldığını anımsatan Ramanlı, 'İran heyeti protesto amacıyla konferansı terk etti. Onun dışında hiçbir İslam ülkesi tepki göstermedi. Zaten dünyanın bu tepkisizliği yüzünden vahşet devam ediyor. İslam ülkeleri, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerini hız kesmeden devam ettiriyor.' diye konuştu. Serkan Ramanlı, bir basın mensubunun, kadına yönelik şiddete ilişkin sorusunu yanıtlarken, toplumun ve devletin kadına yönelik şiddetin sebeplerini görmezden geldiğini ileri sürdü. Ramanlı, şunları söyledi: 'Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır. Bunun üzerine gidilmesine yönelik bir irade bugüne kadar oluşmadı. Kadına yönelik şiddete erkek egemen anlayışın sebep olduğu iddia edilse de bu anlayışa sahip olmayan Avrupa'da da kadına yönelik şiddet devam ediyor. Orada sosyal hayatı düzenleyen baskın bir din de yok. Kadına yönelik şiddetin sebebi, alkol egemen, 'fuhuşerkil' toplumdur. Bu tür kötü alışkanlıklarla mücadele edilmediği sürece kadına yönelik şiddetin durdurulması mümkün değildir.'

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin alkol, fuhuş ve madde bağımlılığı olduğunu söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insanların yoğun bombardıman altında olduğunu ifade etti.

Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da katıldığını anımsatan Ramanlı, "İran heyeti protesto amacıyla konferansı terk etti. Onun dışında hiçbir İslam ülkesi tepki göstermedi. Zaten dünyanın bu tepkisizliği yüzünden vahşet devam ediyor. İslam ülkeleri, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerini hız kesmeden devam ettiriyor." diye konuştu.

Serkan Ramanlı, bir basın mensubunun, kadına yönelik şiddete ilişkin sorusunu yanıtlarken, toplumun ve devletin kadına yönelik şiddetin sebeplerini görmezden geldiğini ileri sürdü. Ramanlı, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır. Bunun üzerine gidilmesine yönelik bir irade bugüne kadar oluşmadı. Kadına yönelik şiddete erkek egemen anlayışın sebep olduğu iddia edilse de bu anlayışa sahip olmayan Avrupa'da da kadına yönelik şiddet devam ediyor. Orada sosyal hayatı düzenleyen baskın bir din de yok. Kadına yönelik şiddetin sebebi, alkol egemen, 'fuhuşerkil' toplumdur. Bu tür kötü alışkanlıklarla mücadele edilmediği sürece kadına yönelik şiddetin durdurulması mümkün değildir."

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Isaac Herzog İsrail Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title