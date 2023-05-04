Trabzon'da HÜDA PAR standına saldırıyla ilgili Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Haberler.com'a ilk yorum: Yakalarını kurtaramayacaklar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Trabzon'daki seçim standına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. Haberler.com stüdyosunda konuşan Yapıcıoğlu, "Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz. Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Biz ortamı germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, yine kaldırırız. Birkaç provokatörün ortalığı germesini istemiyoruz" dedi.

HABERLER.COM / ÖZEL HABER

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, Trabzon'da bir grup kalabalığın HÜDA PAR standına saldırması hakkında da konuştu.

"KİMSENİN SİYASET YAPMA HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün arkadaşlar tekrar kurdular. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle tekrar insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse cezası 2-5 yıl hapistir. Bu suç kitlesel halde gerçekleşirse caza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"SADECE BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL"

Provokasyon sadece bir taraflı değil. Ham bilgileri ben kamuoyu ile paylaşmak istemiyorum. Ekranlardan zaten rozetleri de görünüyor. Sadece bir siyasi parti değil. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin içinde olduğu arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş. Görüntüler de var. Orada provoke edilmiş Trabzonlu insanları sükûnete çağırıyorum.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortama germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz.

"STANDIMIZDAKİ KOCAMAN BAYRAĞI GÖRMEYİP BAYRAK HEDİYE EDİYORLAR"

Mesela başka bir standımızda kocaman Türk bayrağını görmüyorlarmış gibi bize bayrak hediye etmeye geliyorlar. Halbuki daha büyük bir bayrak standımızda duruyor. Böyle insanları galeyana getiriyorlar. Sanki bayrağa karşıymışız gibi.

"TRABZON'DA DA 'O BAYRAĞI KALDIRIN' DİYORLAR"

Trabzon'da da 'O bayrağı oradan kaldırın' diyorlar. Bu sadece sizin bayrağınız mı? Bu bayrak 85 milyonun bayrağı. Sen hangi hakla o bayrağı oradan kaldırıyorsun?"