HÜDA PAR'lı Demir, Türkiye'nin hava sahası ile boğaz geçişlerini İsrail'e kapatmasını istedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye’nin hava sahası ve boğaz geçişlerinin İsrail'e kapatılması gerektiğini belirtti. Demir, Meclis'teki basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki siyonist saldırganlıklara karşı somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'nin hava sahası ile boğazdan geçişlerini İsrail'e ve İsrail ile bağlantılı tüm geçişlere kapatması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin siyonist saldırganlığın hedefinde olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını zaruri bir noktaya taşıdığını ifade eden Demir, Türkiye'nin diğer ülkelere öncülük etmesini istedi.

Demir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının deniz ticareti açısından Türkiye'ye önemli avantajlar sağladığını ifade eden Demir, "Türkiye hem boğaz geçişlerini hem de hava sahasını siyonist İsrail menşeili ve bağlantılı tüm geçişlere kapatmalıdır. Türkiye'de boğazların ve hava sahasının siyonist menşeili geçişlere kapatılması önemli bir adım ve etkin baskı unsuru olacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Demir, "Lübnan yönetimi, bu açık ihlaller karşısında, ABD'nin baskısı ile direnişi silahsızlandırma girişimi karşısında dik bir duruş sergilemelidir." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
