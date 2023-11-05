HÜDA PAR Ağrı 4. Olağan İl Kongresi'nde İsrail'in Gazze saldırıları eleştirildi

HÜDA PAR Ağrı 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "Gazze Kerbela'yı yaşıyor" dedi.

HÜDA PAR Ağrı 4. Olağan İl Kongresi, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede İl Teşkilatı'nın çalışmalarını anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. kKongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Mescid-i Aksa meselesinin sadece Filistin halkının meselesi olmadığını, ümmetin meselesi olduğunu ve Filistin halkının ümmetin namusu için mücadele ettiğini belirtti. "Siyonist terör şebekesi İsrail'i parti olarak şöyle tanımlıyoruz: Onlar devlet değil onlar işgalci, onlar gidip Filistin halkının topraklarını işgal edenlerdir" diyen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşlerim Gazze Kerbala'yı yaşıyor. Biz hep Kerbela için derdik ya 'Nasıl insanlar o peygamber torununa yardım etmediler. Nasıl o çocuklar katledilirken herkes sessiz kalıyordu. Tarih tekerrür etmiyor mu? Daha ne yapsınlar, daha hangi suçu işlesinler de bizi harekete geçirsinler. Peki, bizim ne yapmamız gerekir? Hiçbir şekilde Kudüs davasını gündemimizden düşürmeyeceğiz. Çocuklarımıza Kudüs davasını anlatacağız. Okuyan genç kardeşlerimiz keskin kalemleri ile Kudüs'ü yazacak. Şair olan, şiir yazanlar kalplere Kudüs'ü nakşedecek. Annelerimiz, bacılarımız her yerde Kudüs'ü konuşacak. ve acil yapılması gereken uluslararası denizde, Akdeniz'de bir insani yardım filosunu çıkarmaktır."

Filistin meselesinin Müslümanlar için akidevi bir mesele, bölge ülkeleri için güvenlik meselesi, dünya içinse bir insanlık meselesi olduğunun altını çizen Dinç, "İslam ülkelerinin halkları net bir şekilde şunu söylüyorlar; 'Biz Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız' diyorlar. Hatta Müslüman olmayan ülkeler de bunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Kongrede kısa bir konuşma yapan İl Başkanı Şaban Gökhan ise, "Siyonist çete İsrail'in Filistin'de, Gazze'de, Aksa'da, Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize yönelik yapmış oldukları bir soykırım var. Buradan ilan ediyoruz ki, bizler camia olarak malımızla, canımızla, tüm benliğimizle, çoluk çocuğumuz ile 'Aksa Tufanı'nı selamlıyoruz. Selam olsun Aksa'ya, selam olsun Kudüs'e, selam olsun Selahaddin-i Eyyubilerin torunlarına" dedi.

Kentte yürüttükleri çalışmaları da anlatan Gökhan, "Memleketimizin sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında komisyonlar oluşturarak, memleketin sorunları nelerdir bunları tespit ettik, birebir ilgilendik, ilgili makamlara, yetkili mercilere giderek bu sorunları dile getirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından il teşkilatı faaliyet ve mali raporları okundu. Daha sonra oylamaya geçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde tüm delegelerin oyunu alan Şaban Gökhan yeniden il başkanı oldu. İl kongresine vatandaşların yanı sıra HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, çok sayıda STK temsilcisi, siyasi parti temsilcileri katıldı. - AĞRI