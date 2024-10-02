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HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a Yeni Üye Seçimi: Kulislerde Hangi İsimler Öne Çıkıyor?

HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a Yeni Üye Seçimi: Kulislerde Hangi İsimler Öne Çıkıyor?
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HSK, Yargıtay ve Danıştay'da boşalan üyelikler için yeni atamalar yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Yargıtay'da boşalan 8 üyelik için kulislerde birçok isim gündeme gelmiş durumda. Yargıtay ve Danıştay'a yapılacak atamaların siyasi dengeler çerçevesinde yapılacağı düşünülüyor. HSK'nın yapacağı bu atamalar, Türkiye'deki yargı sisteminde önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Atamalarla birlikte hem Yargıtay hem de Danıştay'da oluşacak yeni yapı, kritik davalarda önemli roller üstlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'da boşalan üyelikler için yeni atamalar yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Yargıtay'da boşalan 8 üyelik için kulislerde birçok isim gündeme gelmiş durumda. HSK'nın Yargıtay üyelikleri için yapacağı bu atamalar, hukuk camiasında büyük bir merakla bekleniyor. Peki, kulislerde kimlerin adı öne çıkıyor?

Yargıtay İçin Öne Çıkan İsimler

Yargıtay'da boşalan 8 üyelik için yapılacak atamalarda, özellikle belirli hakim ve savcıların isimleri dikkat çekiyor.

Kulislerde öne çıkan isimler arasında:

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun
  • Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak
  • Eski Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kasım Çiçek
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah
  • Ankara İstinaf Savcısı Nursin Duman
  • Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz
  • Küçükçekmece Adalet Komisyonu Üyesi Ahmet Cahit İyilikli

Bu isimler, Yargıtay üyeliği için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Özellikle Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürüten savcının da bu listede yer alması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Siyasi Partilerin Kontenjanı Gündemde

Kulislerde, Yargıtay'a yapılacak atamalarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti'ye birer kontenjan verileceği de konuşuluyor. Bu durum, atamaların siyasi dengeler çerçevesinde yapılacağını düşündürüyor.

Danıştay İçin de Hareketlilik Var

Yargıtay'da yapılacak atamaların yanı sıra, Danıştay'da boşalan 4 üyelik için de HSK tarafından yeni atamalar yapılacak. Son dönemde Milli Savunma Bakan Yardımcılığı'na atanan Musa Heybet'in ardından boşalan üyeliklere, HSK'nın 3 üye ataması yapacağı, 1 üyenin ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı belirtiliyor.

Kulislerde Danıştay üyeliği için öne çıkan isimler arasında ise:

  • Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür
  • CHP kontenjanından Kalender Türeoğlu
  • İstanbul İdare Mahkemeleri Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz

Bu isimlerin Danıştay'a atanacak adaylar arasında konuşulduğu belirtiliyor.

HSK'nın yapacağı bu atamalar, Türkiye'deki yargı sisteminde önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Atamalarla birlikte hem Yargıtay hem de Danıştay'da oluşacak yeni yapı, önümüzdeki dönemde kritik davalarda önemli roller üstlenecek.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika

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