Hollanda Başbakanı Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye övgü: Ankara kilit rol oynuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Savaşla ilgili Türkiye ve Erdoğan'a övgüler yağdıran Rutte, "Türkiye bu ihtilafta kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKEYLE MUTEBER ROLÜ VAR"
Türkiye'ye Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili övgüler yağdıran Rutte, "Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi. Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin ve hem Zelenski ile teması olan ender ülkelerden. İki ülke ile de muteber bir rolü var. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Çavuşoğlu vesilesiyle de hem Rusya hem Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.