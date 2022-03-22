Hollanda Başbakanı Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye övgü: Ankara kilit rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKEYLE MUTEBER ROLÜ VAR"

Türkiye'ye Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili övgüler yağdıran Rutte, "Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi. Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin ve hem Zelenski ile teması olan ender ülkelerden. İki ülke ile de muteber bir rolü var. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Çavuşoğlu vesilesiyle de hem Rusya hem Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.