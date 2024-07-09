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Hindistan Başbakanı Modi, Putin ile görüşmede savaşın çözüm olmadığını vurguladı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede savaşın çözüm olmadığını ve diyalogun gerekliliğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede "Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz. Savaşla çözüm olmaz. Bombalar, füzeler ve silahlar barış getiremez, bu nedenle diyaloğu vurguluyoruz ve diyalog gereklidir" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Modi, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Modi'yi ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik görüşmeler için Kremlin'de ağırlayan Putin, iki ülkenin özel bir stratejik ortaklığa sahip olduğunu ifade ederek savaşa barışçıl bir çözüm bulma çabalarından dolayı Modi'ye teşekkür etti. Putin, "İlişkilerimiz özellikle ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliği taşıyor. Ukrayna krizini barışçıl bir yolla çözmek girişimleri de dahil kronik sorunlara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi. Putin iki ülke arasında çok uzun yıllara dayanan bir dostluk ve iyi ilişkiler bulunduğu belirterek, "Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 77. yılını kutluyoruz. İlişkilerimiz özellikle ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Sizinle sürekli temas halindeyiz ve odak noktamız Hindistan ve Rusya halklarının çıkarına ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi. BM olmak üzere uluslararası örgütler, ŞİÖ ve BRICS gibi birlikler de dahil uluslararası arenada yakın iş birliği içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Dün gayrı resmi bir şekilde görüşme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekleyen Putin, "Sizi Kazan'da BRICS Zirvesi'nde görmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

"Son 10 yılda 17 kez bir araya geldik"

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Modi ise, "Hindistan'daki son seçimlerde elde edilen başarıya ilişkin Putin'ın sözlerine dostane sözleriniz ve dilekleriniz için de teşekkür etmek isterim" dedi. Moskova ve ardından da Dağıstan'da terör saldırıları olduğunu hatırlatan Modi, "Bu terör saldırılarından sonra hissettiğiniz acıyı tahmin edebiliyorum ve bu nedenle terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" diye konuştu. Son 25 yılda Rusya ile ve Putin ile ilişkilerin daha derin olduğunu sözlerine ekleyen Hindistan Başbakanı Modi, "Son 10 yılda 17 kez bir araya geldik. Rusya'ya 6'ncı ziyaretim. Tüm bunlar ilişkilerimizin derinliğini ve yakın iş birliğimizi ortaya koymaktadır. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak, gelecekte de birlikte çalışacağımızı, iş birliğimizi güçlendireceğimizi, iş birliğimizin tüm yönlerini derinleştireceğimizi ve yeni hedeflere ulaşacağımızı güvenle söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Son 5 yılın tüm dünya için zor geçtiğini kaydeden Modi, "Farklı çatışmalar, farklı krizler yaşandı. Önce Covid tüm dünya ve insanlık için zorluklara neden oldu, ardından farklı çatışmalar, farklı anlaşmazlıklar yaşandı. Böyle bir zamanda, Hindistan-Rusya dostluğu sayesinde dünya gıda güvenliği alanında, yakıt alanında, gübre alanında farklı krizlerle karşı karşıya kalındığında sizinle olan dostluğumuz sayesinde Hintli çiftçiler için tüm zorlukların üstesinden geldik ve tüm gübre ihtiyaçlarını karşıladık. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Modi, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, savaşta, terör saldırılarında ve çatışmalarda masum çocukların ölümünün acı verici olduğunu söyledi. Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da savaşının çözümün savaş alanında olmadığını, barışın görüşmeler yoluyla bulunması gerektiğini dile getirdi.

"Bombalar, füzeler ve silahlar barış getiremez"

Modi, "Savaş, çatışma veya terörist saldırılarda insanlığa inanan herkes, masum çocuklar öldüğünde acı hisseder. Böyle bir acıyı hissettiğimizde kalbimiz yerinden fırlayacak gibi olur. Gelecek nesillerimizin aydınlık geleceği için barışın şart olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz. Savaşla çözüm olmaz. Bombalar, füzeler ve silahlar barış getiremez, bu nedenle diyaloğu vurguluyoruz ve diyalog gereklidir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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