Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Son dönemlerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen eski başkan Hilmi Türkmen, konuk olduğu Haberler.com ekranlarından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İLÇEMİZ 14 AYDA HER ALANDA GERİYE GİTTİ"

Seçimlerden bu yana 14 ayın geride kaldığını belirten Türkmen, "Üsküdar diğer CHP'li belediyelerde olduğu gibi ne yazık ki bu 14 ayda bir yılı aşkın süre içerisinde her alanda geriye gitti, her alanda... Hizmet anlamında, eser proje üretimi anlamında, ekonomik kaynaklar anlamında, personel yönetimi anlamında, sosyal belediyecilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında... Hangi başlığı konuşursak konuşalım. Emin olun bunu bir başka partili olduğu için söylemiyorum. Ben bir Üsküdarlıyım sonuçta" ifadelerine yer verdi.

"41 YILLIK ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARİHİNDE..."

Üsküdar Belediyesi'ne 41 yıllık tarihinde ilk kez haciz geldiğini ifade eden Türkmen, "Bakın şimdi geçtiğimiz günlerde bir bir paylaşım yaptım sosyal medya hesaplarımda... Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi dedim. 41 yıllık Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa belediyeye haciz memurları gelip masa ve sandalyeleri kaldırdılar. Düşünebiliyor musunuz?" dedi.

"PERSONELİN MAAŞINI ÖDEYEMEDİLER"

Sözlerinin devamında belediyenin personel maaşını ödeyemediğini ifade eden Türkmen, "2024 Nisan'da devraldılar belediyeyi, 2025 Nisan'ına geldik. Personelin maaşını ödeyemediler biliyor musunuz? Personele mesaj attılar. Dediler ki efendim Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil uzadığı için bordroları giremedik, maaşlarınızı ödeyemiyoruz. Tüm personele topluca mesaj atarak yalan konuştular. Yalan mesaj attılar düşünün. Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin düştüğü hale bakar mısınız? Maaşları 10 gün gecikmeyle ödediler. Halbuki işin doğrusu nedir? Para yok" şeklinde konuştu.