Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarında Neşe Berber'in konuğu olan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 14 ayda Sinem Dedetaş yönetiminde ilçenin her alanda geriye gittiğini belirterek "41 yıllık Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa belediyeye haciz memurları geldi. Personelin maaşını ödeyemediler" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen eski başkan Hilmi Türkmen, konuk olduğu Haberler.com ekranlarından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İLÇEMİZ 14 AYDA HER ALANDA GERİYE GİTTİ"

Seçimlerden bu yana 14 ayın geride kaldığını belirten Türkmen, "Üsküdar diğer CHP'li belediyelerde olduğu gibi ne yazık ki bu 14 ayda bir yılı aşkın süre içerisinde her alanda geriye gitti, her alanda... Hizmet anlamında, eser proje üretimi anlamında, ekonomik kaynaklar anlamında, personel yönetimi anlamında, sosyal belediyecilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında... Hangi başlığı konuşursak konuşalım. Emin olun bunu bir başka partili olduğu için söylemiyorum. Ben bir Üsküdarlıyım sonuçta" ifadelerine yer verdi.

"41 YILLIK ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARİHİNDE..."

Üsküdar Belediyesi'ne 41 yıllık tarihinde ilk kez haciz geldiğini ifade eden Türkmen, "Bakın şimdi geçtiğimiz günlerde bir bir paylaşım yaptım sosyal medya hesaplarımda... Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi dedim. 41 yıllık Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa belediyeye haciz memurları gelip masa ve sandalyeleri kaldırdılar. Düşünebiliyor musunuz?" dedi.

"PERSONELİN MAAŞINI ÖDEYEMEDİLER"

Sözlerinin devamında belediyenin personel maaşını ödeyemediğini ifade eden Türkmen, "2024 Nisan'da devraldılar belediyeyi, 2025 Nisan'ına geldik. Personelin maaşını ödeyemediler biliyor musunuz? Personele mesaj attılar. Dediler ki efendim Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil uzadığı için bordroları giremedik, maaşlarınızı ödeyemiyoruz. Tüm personele topluca mesaj atarak yalan konuştular. Yalan mesaj attılar düşünün. Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin düştüğü hale bakar mısınız? Maaşları 10 gün gecikmeyle ödediler. Halbuki işin doğrusu nedir? Para yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.