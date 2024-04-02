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Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu

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31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ahmet Hakan Uyan Politika Güncel Haberler

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