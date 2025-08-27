Henüz yalanlama gelmedi! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler

Güncelleme:
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay davası ve belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü. İddialara göre Kılıçdaroğlu, "Parti mutlaka yönetilmek zorunda, bu süreçten kaçmak olmaz" derken, istifalar için de "iyi bir görüntü değil" yorumunu yaptı. Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay davası ve belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandığı iddia edildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kurultay davasının iptali halinde, "Parti mutlaka yönetilmek zorunda, bu süreçten kaçmak olmaz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI

Belediye başkanlarının istifalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan istifa dalgası iyi bir görüntü değil. Görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişiler belediye başkanlarıyla daha sıkı bağ kurmalı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

GÖKHAN BUDAK'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Önceki gün CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'a ayrı bir parantez açan Kılıçdaroğlu'nun "Göle Belediye Başkanı'nın ilçesine hizmet için partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde de sorun olduğu yönünde duyumlar alınıyor" dediği iddia edildi.

YALANLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddialar CHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, Kılıçdaroğlu cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP'de kurultay takvimi delege seçimi ile işlemeye başladı. Kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim'de başlayacak. Kasımda sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.

DAVA 15 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada. Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül'de görülecek.

500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kılıçtaroğlunun artık chp yle bir ilgisi kalmadı en son vazifesini cumhurbaşkanlığını efendisine altın tepside sunarak yaptı o yüzden ak parti onu her zaman minnetle anacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

gel geri amca sensiz olmuyor gülmüyoruz z artıkk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
