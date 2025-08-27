Henüz yalanlama gelmedi! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay davası ve belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandığı iddia edildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kurultay davasının iptali halinde, "Parti mutlaka yönetilmek zorunda, bu süreçten kaçmak olmaz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI

Belediye başkanlarının istifalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan istifa dalgası iyi bir görüntü değil. Görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişiler belediye başkanlarıyla daha sıkı bağ kurmalı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

GÖKHAN BUDAK'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Önceki gün CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'a ayrı bir parantez açan Kılıçdaroğlu'nun "Göle Belediye Başkanı'nın ilçesine hizmet için partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde de sorun olduğu yönünde duyumlar alınıyor" dediği iddia edildi.

YALANLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddialar CHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, Kılıçdaroğlu cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP'de kurultay takvimi delege seçimi ile işlemeye başladı. Kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim'de başlayacak. Kasımda sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.

DAVA 15 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada. Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül'de görülecek.