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HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız

Politika Haberleri

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca yaptığı bir konuşmada skandal ifadeler kullandı. Uca, "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi.

14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek olan HDP kanadında çalışmalar son hız devam ediyor. Son olarak HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, katıldığı bir etkinlikte skandal ifadeler sarf etti.

"ÖCALAN'I ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Mayıs'ta serbest bırakılacağını söyleyen Uca, "15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız; bunun için hep birlikte çalışacağız. Ve sandıkta gereken cevabı vereceğiz." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Uca'nın seçim çalışmaları sırasında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterdi.

O yorumlardan bazıları:

HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız

HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız

HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız

HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız

Seçim Sonuçları

Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Feleknas Uca Batman Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ara Dan:

ülkücü geçinen türkücüler miliyetçiyiz diyen atatürçüler dinlesin saadetçiler dinlemesede olur zaten onların çoğu olanı biteni gördü, görmeyenler iflah olmaz.

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esrefpasali:

agzi olan konusuyor, bir ALLAHin kuluda, neyine guveniyor da konusuyorsun demiyor...

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Yavuz sivas:

hey gidi hey kılıçdaroğlu ne sözler verdinde bunlar bu kadar cesaretlendi

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