HDP ile görüşecek mi? Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den gelen çağrı sonrasında ziyarete gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca olabilir? Tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz, komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti.

HDP'Lİ SANCAR: KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNİ BEKLİYORUZ

Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRIYA YANIT GELDİ

HDP'nin çağrısı sonrası vereceği karar merak konusu olan 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde HDP ile görüşme tartışmalarına ilişkin ilk kez konuştu.

"HDP İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİM"

Halk.com.tr yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: DİĞER PARTİLER GİBİ HDP'Yİ DE ZİYARET EDECEK

HDP'nin daveti sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP Genel Başkanı, siyasi partilerin hiçbirini ötekileştirmeden ayrıştırmadan, seçmenine saygısı gereği ayırt etmeksizin ziyaret ediyor, edecektir. HDP'yi ziyaret edecek. Tarihi belli değil ama çok uzun bir zaman olmadan Genel Başkanımız, diğer partiler gibi HDP'yi de ziyaret edecek" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: HDP'NİN TALEPLERİNİ MASAYA ASLA GETİREMEZ

Hatırlanacağı üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında konuşmuş ve "Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya asla getiremez" demişti.