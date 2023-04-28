HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: '14 Mayıs'ta 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Esenler'deki Halk Buluşması'nda; "14 Mayıs tarihinde herkes sandıklara gidecek. 2 oy kullanacak. Birincisi parlamento için kullanacağımız oyumuz, Yeşil Sol Parti'ye vereceğimiz oyumuzdur. İkinci kullanacağımız oy Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz oydur... Kullanacağımız oyumuz 1 Yeşil Sol'a, 1 Kemal Kılıçdaroğlu'na. 'Seçimlerin kazası olmaz' diyen Erdoğan'a buradan cevap veriyoruz. Sizi seçimlerin kazasına bırakmayacağız. Birinci turda bu işi bitireceğiz" dedi.

Yeşil Sol Parti, bugün İstanbul'un Esenler ilçesinde Halk Buluşması düzenledi. Buluşmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ve milletvekili adayları katıldı. Buldan, Halk Buluşması'nda şöyle konuştu:

"BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM TALEBİ 14 MAYIS TARİHİNDE SANDIKLARDA HALKIMIZIN İRADESİYLE MUTLAKA AMA MUTLAKA YERİNİ BULACAK"

"Bu meydan hepimizin meydanı. Bu meydan Türk'ün de Kürt'ün de Ermeni'nin de Süryani'nin de Alevi'nin de kadının da gencin de meydanı. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar bizim birlikteliğimizi, kardeşliğimizi, mücadelemizi, direnişimizi asla ve asla durduramayacaklar. Gittiğimiz her yerde, yaptığımız bütün mitinglerde, buluşmalarımızda kadınların gücünün, gençlerin iradesinin, halkımızın değişim ve dönüşüm talebinin bütün meydanlara nasıl yansıdığını gördük, görüyoruz. Bu değişim ve dönüşüm talebi 14 Mayıs tarihinde sandıklarda halkımızın cesaretle, ferasetle, iradesiyle, gücüyle mutlaka ama mutlaka yerini bulacak. Bu ülkeye değişim ve dönüşüm gelecek. Bu ülkeyi yöneten anlayış gidecek. Bu ülkede Kürt düşmanlığı yapanlar, demokrasi düşmanlığı yapanlar ve bu zihniyeti taşıyanlar gidecekler.

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇEMEYECEK, HATTA AT BİLE BULAMAYACAKLAR"

İşte 14 Mayıs tarihi bu kadar tarihsel, bu kadar önemli ve 14 Mayıs tarihi bu kadar kıymetli bir tarihtir. Bizi yönetenleri, bizim aramıza ayrımcılık tohumları yayanları, bizi kutuplaştıranları bu ülkeden göndereceğiz. Onların bu ülkeyi yönetmesini asla izin vermeyeceğiz. 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde yine 24 Haziran seçimlerinde onları nasıl yenilgiye uğrattıysak, 14 Mayıs seçimlerinde de onlara aynı yenilgiyi yaşatacağımıza söz veriyoruz. Herkes şuna inansın, atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek. Hatta at bile bulamayacaklar, Üsküdar'ın yoluna bile giremeyecekler. Çünkü bu halk kararını verdi. Bu halk kararını verdi ve değiştirecek. Kadınlar, gençler kararını verdi. Bu ülkeye umutsuzluğu, huzursuzluğu, adaletsizliği ve hukuksuzluğu yayanlara karşı hep birlikte adaleti, barışı, hakkı, hukuku mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

"BİRİNCİSİ PARLAMENTO İÇİN KULLANACAĞIMIZ OYUMUZ, YEŞİL SOL PARTİ'YE VERECEĞİMİZ OYUMUZDUR. İKİNCİ KULLANACAĞIMIZ OY RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YERİNE GELECEK OLAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA VERECEĞİMİZ OYDUR"

14 Mayıs tarihinde herkes sandıklara gidecek. 2 oy kullanacak. Birincisi parlamento için kullanacağımız oyumuz, Yeşil Sol Parti'ye vereceğimiz oyumuzdur. İkinci kullanacağımız oy Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz oydur. Bu ülkede düşmanlık yapanları, Kürdü yok sayanları, inkar edenleri, Türkiye halklarını inkar edenleri, kadınların geleceğini karartanları, gençlerin hayallerini çalanları mutlaka göndereceğiz. Kullanacağımız oyumuz 1 Yeşil Sol'a, 1 Kemal Kılıçdaroğlu'na. 'Seçimlerin kazası olmaz' diyen Erdoğan'a buradan cevap veriyoruz. Sizi seçimlerin kazasına bırakmayacağız. Birinci turda bu işi bitireceğiz. İstanbul, Yeşil Sol temsilcilerini güçlü bir şekilde parlamentoya gönderecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacak olan güç, elbette ki İstanbul'daki halkımızdır."