HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı
AA - Fırat Taşdemir - Politika
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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.
Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.
Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
AA / Fırat Taşdemir - Politika