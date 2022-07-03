HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı - Haberler

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HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı

AA - Fırat Taşdemir - Politika
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HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.

Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

AA / Fırat Taşdemir - Politika

Halkların Demokratik Partisi Mithat Sancar Pervin Buldan Politika Haberler

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