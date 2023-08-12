Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Malatya'da deprem ziyaretleri gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bir dizi ziyarette bulundu. Şimşek, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek Antalya Valiliğine atanan Hulusi Şahin ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Şimşek, partililerle bir araya geldi. Şimşek, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Selahattin Gürkan'dan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ayrıca Şimşek, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla da buluştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Şimşek, ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Şimşek daha sonra beraberindekilerle birlikte AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Bakan Şimşek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile de bir araya geldi.