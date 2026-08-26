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Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
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Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Frosinone karşılaşmasında sakatlanan genç futbolcunun ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kenan'ın aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

  • Kenan Yıldız, Frosinone maçında ayağına aldığı darbe sonrası ameliyat olacak ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
  • Kenan Yıldız'ın rehabilitasyon sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
  • Kenan Yıldız, Juventus'un önümüzdeki maçlarının yanı sıra A Milli Takım'ın Uluslar Ligi karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yaşadığı sakatlığın ardından durumu netleşti. Serie A'nın ilk haftasında oynanan Frosinone karşılaşmasında ayağına darbe alan Kenan'ın ameliyat olacağı bildirildi.

İLK AÇIKLAMA 2 AYDI

Yapılan kontrollerin ardından Kenan Yıldız'ın ilk etapta en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Milli futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda ise sahalara dönüş süresinin daha da uzayacağı ifade edilmişti.

AMELİYAT OLACAK

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız için ameliyat kararı alındı. Milli yıldızın operasyonun ardından en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ARALIK AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Kenan Yıldız'ın rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde aralık ayında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Uzun süreli sakatlık nedeniyle 21 yaşındaki futbolcu, Juventus'un önümüzdeki dönemde oynayacağı karşılaşmaların yanı sıra A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarında da forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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