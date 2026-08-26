Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonraki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 17 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli golcü, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

"KARİYERİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ"

Icardi'nin henüz takım bulamaması Arjantin basınında da geniş yer buldu. Haberde yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Bir ay, bir hafta sonra, Arjantinli forvet hala kimseyle sözleşme imzalamadı ve kariyeri, nasıl bir yol izleyeceği kimsenin bilmediği bir belirsizliğe girdi."

Haberde ayrıca bu belirsizliğin Icardi'nin China Suarez ile ilişkisini de etkileyebileceğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

"ONU PAS GEÇİYORLAR"

Arjantin basını, kulüplerin 33 yaşındaki golcüye mesafeli yaklaşmasının nedenine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Haberde, "Kimse onun yeteneğinden veya korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor, ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA 4 SEZON GEÇİRDİ

2022-23 sezonunda Galatasaray'a katılan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki 4 sezonluk dönemi, sözleşmesinin sona ermesiyle tamamlandı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.