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Özel okullarda yabancı isim dönemi kapanıyor

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Türk özel okullarında yabancı ad kullanımı yasaklandı. Mevcut yabancı adlı okullar, en geç 1 Ekim'e kadar mevzuata uygun Türkçe ad başvurusu yapmak zorunda. Azınlık ve yabancı okullar ile yabancı dil kursları bu kapsam dışında.

Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim'e kadar başvuru yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Ayrıca daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

Başvurular en geç 1 Ekim'e kadar alınacak

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle uzlaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvurularının en geç 1 Ekim tarihine kadar yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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