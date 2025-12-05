Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Kadıoğlu, Katar'a ziyaret

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Kadıoğlu, Katar'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1-3 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personele hitap etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu 1-3 Aralık'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1-3 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi. Kadıoğlu ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim bin Muhammed Al Mannai ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faisal bin Khalid Ghanim Al-Ghanim'e makam ziyaretinde bulundu. Ayrıca Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan personele hitap eden Orgeneral Kadıoğlu, daha sonra Dukhan Hava Üssünde konuşlu bulunan Hava Unsur Komutanlığında incelemelerde bulundu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.