Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Kadıoğlu, Katar'a ziyaret

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu 1-3 Aralık'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1-3 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi. Kadıoğlu ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim bin Muhammed Al Mannai ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faisal bin Khalid Ghanim Al-Ghanim'e makam ziyaretinde bulundu. Ayrıca Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan personele hitap eden Orgeneral Kadıoğlu, daha sonra Dukhan Hava Üssünde konuşlu bulunan Hava Unsur Komutanlığında incelemelerde bulundu. - DOHA