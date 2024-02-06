Hatay ziyaretinde vatandaş İmamoğlu'na feryat etti: Akrabasıyım ama Lütfü Savaş'ı istemiyorum

6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede kadın isyan etti. CHP'den yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyleyen depremzede kadın, "Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş'ı istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o." dedi.

HATAYLI DEPREMZEDEDEN İMAMOĞLU'NA "LÜTFÜ SAVAŞ" TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. İmamoğlu'na ziyareti esnasında bir depremzede kadının söyledikleri dikkat çekti.

"SEN BİZİM EVLADIMIZSIN AMA LÜTFÜ SAVAŞ'I ASLA İSTEMİYORUZ"

İsyan eden depremzede, CHP'den yeniden aday gösterilince tartışmaların odağı haline gelen, 6 Şubat'ı anma töreninde yuhalanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyledi. Savaş'ın çok yakın akrabası olduğunu belirten kadın, İmamoğlu'na şu ifadeleri kullandı: "Biz sizi yuhlamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş'ı asla istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum."

KALABALIĞIN ARASINDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından "istifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anma etkinliğinde kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza atmış ve "Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel Merkezimizin yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş