Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" sözlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekerken CHP'den açıklama geldi. Açıklamada, Savaş'ın geri çekilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

YENİDEN ADAY OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

"SAVAŞ'IN GERİ ÇEKİLME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tepkilerin ardından CHP'den yapılan açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız partimizin yetkili organları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aday olarak açıklanmıştı. Lütfü Savaş'ın geri çekilme durumu söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması konusunda CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız (Lütfü Savaş) gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." denildi.

SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: SÖZ VERİYORUM

Savaş ise adaylık ilanının ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İlk Genel Başkanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmekten büyük onur duydum. Başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere, Kıymetli MYK ve PM Üyelerimize, Milletvekillerimize, Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki ile İlçe Başkanlarımız ve Yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kolları'nda görevli kardeşlerime ve değerli Partililerimize teşekkürlerimi sunarım.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay'a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız. Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarakşehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır."