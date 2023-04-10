Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği rakamlar

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte YSK'nın açıkladığı, 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları.

26 siyasi parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Listelerin teslimi sonrası hangi ilden kaç vekilin çıkacağı ise merak konusu oldu.

TUNCELİ VE BAYBURT'TA SAYI BİRER AZALDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı.

İŞTE 600 VEKİLİN İL VE SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

SAKARYA'NIN VEKİL SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİN VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde;