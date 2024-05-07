Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

"REHİNELER İÇİN SON ŞANS"

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için "son şans" olduğunu ifade etti. Daha önce Hamas heyetinin bugün erken saatlerde Katar'dan Mısır'a seyahat planlarını iptal ettiklerini ifade eden yetkili, şimdi ise heyetin "kısa süre içinde" Mısır'ın başkenti Kahire'ye yola çıkacaklarını belirtti. Yetkili, "Bu, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için çocuklarını geri almalı konusunda son şans olacak." dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI DEVAM EDERSE ATEŞKES OLMAYACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'ı işgal etme kararına değinen yetkili, söz konusu eylemin Netanyahu ve İsrail ordusunun İsrailli esirlerin ölmesi yönünde bir karar aldıklarını gösterdiğini belirtti. Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail'in saldırganlığı devam ederse ateşkes olmayacak" diye konuştu.

Beyaz Saray Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını aktardı. Mısır'da iki tarafından yeniden bir araya geleceğini ifade eden Beyaz Saray açıklamasının devamında "İsrail dün gece Refah'a yönelik saldırıların sınırlı olduğunu bildirdi. Ateşkes teklifinde tarafları ilgilendiren belirsizlikler görüşmelerde netleştirilebilir" dedi.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.