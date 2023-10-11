Vatandaşlara bu unlardan yapılan ekmeği mi yedirdiler? Görüntüler Mansur Yavaş'ı zora sokacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'ndaki ekmeklerin bakterili olduğuna dair laboratuvar raporlarının yankıları sürerken olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından servis edilen görüntülerde söz konusu unların ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığı ve ASKİ'ye ait olan çürük ve paslı kamyonla fabrikaya götürüldüğü anlar yer alıyor.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştirakindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda kullanılan bakterili unların sakladığı yer ortaya çıkarıldı. Kaçırıldığı öne sürülen unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis etti.

UNLARIN TAŞINDIĞI ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu ispatlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Halk Ekmek Yönetiminin bakterili unları denetlemeden kaçırarak sakladığı ortaya çıktı. Kaçırılan unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait olan çürük ve paslı kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis edip bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı.

Hakan Han Özcan

NE OLMUŞTU?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu belirtmişti. Özcan, "Vatandaşlarımız artık Halk Ekmek'e güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Fabrikası ürettiği ekmeklerle insanları zehirliyor." demişti.

Bakterili unlar böyle taşınmış: