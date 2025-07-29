Halef ile selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest

Halef ile selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
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Halef ile selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
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CHP Tokat Senatörü ve eski CHP Tokat İl Başkanı avukat Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri ile partinin Tokat il örgütü katıldı.

Ankara'da 86 yaşında hayatını kaybeden CHP Tokat Senatörü ve eski CHP Tokat İl Başkanı avukat Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yan yana durdu. Kılıçdaroğlu ve Özel'in Altan Öymen'in cenazesinde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve çok sayıda partili katıldı. Somuncu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Halef ve selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest

KILIÇDAROĞLU'NUN ARACINA KADAR EŞLİK ETTİ

Somuncu'nun naaşı tören sonunda cenaze aracına taşınırken kalabalık arkasından eşlik etti. Cenazenin araca konulmasının ardından CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu'na aracına kadar eşlik etti.

Somuncu'nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Halef ve selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
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