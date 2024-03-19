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Hakkari Yüksekova ilçesindeki köyde oy kullanılmayacak

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Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıkladı. Mezra sakinleri, hizmet alamadıklarını ve köy statüsüne kavuşana kadar oy kullanmayacaklarını belirtti.

Hakkari Yüksekova ilçesinin Dilektaş köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, bu seçimde oy kullanmayacaklarını duyurdu.

Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, mezralarına yeteri kadar hizmet gelmediğini belirterek 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmeyeceklerini söyledi. 500 nüfuslu ve 137 seçmeni bulunan Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, yerel seçimi boykot edeceklerini açıkladı. Mezra oldukları için hizmet alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, mezraya hizmet gelmesi ve köy statüsüne kavuşana kadar oy kullanmayacaklarını belirtti.

"Hiçbir seçmenimiz oy kullanmayacak"

Mezra sakinleri adına açıklama yapan Adem Kahraman, "Şu anki mevcut seçimde 137 seçmenin oy kağıdı gelmiş, fakat biz oy kullanmayacağız. Seçim günü okulun önünde toplanıp seçimi boykot edeceğiz. Şartlarımız yerine getirilene kadar oy kullanmayacağız. Şartlarımız çok ağır şartlar değil. Bizim köyümüz diğer köylerden 7-8 kilometre uzaklıkta, biz mezramızın köy yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Biz yıllardır hizmetten uzak yaşadık"

Mezralarında sorunların bitmediğini ifade eden mezra sakini Hamit Doğan ise "Suyumuz yok, yolumuz yok, elektriğimiz sürekli arızalanıyor. Telefonlarımız çekmiyor. Bizim sadece bir sorunumuz yok, birden çok sorunumuz var. Devlet bize yardım etsin. Halimize çare bulsun. Yoksa köyü terk etmek zorunda kalacağız. Biz de insanız. Devletimiz sadece şehirdeki vatandaşa bakmasın. Bize de baksın. 15 gün sonra seçim var, oyuma talipler ama mezramıza herhangi bir hizmet yapılmadığı için kullanmayacağız. Biz yıllardır hizmetten uzak yaşadık" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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