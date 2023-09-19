Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sorunları masaya yatırdı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve beraberindekiler Hakkari'nin sorunları ve çözümleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde masaya yatırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek Hakkari'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü. Ziyarette; Telekom alt yapısının güçlendirilmesi, tarım ve hayvancılık, köy sulama ve içme suyu problemleri, kütüphaneler, madencilik faaliyetleri, gençlere iş istihdamı, deprem ve diğer afetlerle ilgili AFAD ve diğer kurumlarla iş birliği, kentsel dönüşüm, kültür, turizm, eğitim, ulaşım, sağlık, spor, milli parklar, ormanlar ve mağaralar gibi konular, Hakkari'nin ihtiyaçları ve yaşanan sorunların çözümü için ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a destekleri için teşekkür eden Vali Çelik, Hakkari'nin gelişimi, vatandaşların refahı için hep birlikte el ele vererek çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Vali Ali Çelik'ten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

Vali Ali Çelik, beraberinde ilçe başkanları ile birlikte Hakkari'deki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşların taleplerini iletmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Hakkari'nin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu projeler ve taleplerin masaya yatırıldığı ziyarette öncelikli konu Hakkari merkezine yapılması planlanan 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi projesi oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapım projeleri ile Hakkari Devlet Hastanesi Kalp Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanarak tam teşekkül hizmet vermeye başlaması konuları da detaylıca ele alındı. Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik hazırlanan projelere gereken desteği sağlayacaklarını söyledi. Vali Çelik'in Hakkari il merkezi ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için doktor ihtiyacını da dile getirmesi üzerine Bakan Koca ihtiyaçların karşılanması için de gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. İl adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hakkari'ye olan özel ilgisinden dolayı kendisine teşekkür eden Vali Çelik, "Bakan Koca'nın Hakkari'ye olan özel ve yakın ilgisinin kendilerini çok memnun etti. İlimizdeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması, Yüksekova ve Hakkari merkezine ilave ek hastane yatırımları, açık kalp ameliyatları için kalp merkezinin acil açılması ve doktor ihtiyaçlarına konusunda gösterdiği hassasiyet için Sağlık Bakanımıza şahsım ve ilimiz adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Vali Çelik, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk' ü ziyaret etti

Vali Ali Çelik, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk'ü, ilçe belediye başkanları ile birlikte ziyaret etti. Yapılan ziyarette Şemdinli Gençlik Merkezi ve Yüksekova Öğrenci Yurdu projeleri ile ilin spor alanlarına yapılacak yatırımlar, spor kulüplerimize destek olarak hazırlanan projeler iletildi. Vali Çelik, toplantı sonrasında Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk'e destekleri için teşekkürlerini iletti.

Vali Ali Çelik'ten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı. Vali Ali Çelik, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile sınır güvenliği konuları ve Hakkari ile ilçelerinin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini de ileten Vali Çelik, Hakkari'nin tüm sorunlarının çözümü için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sonsuz destek sağladığını belirterek Hakkari'ye gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ