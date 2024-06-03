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Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

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Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ederken, Hakkari Valiliği şehirdeki eylem ve etkinlikleri yasakladı. DEM Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da polis tarafından gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINA GİRMEK İSTEYEN PARTİLİLERE İZİN VERİLMEDİ

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenilirken Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

DEM Parti, "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

HAKKARİ'DE EYLEM VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Hakkari Valiliği, Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valilik yasağı şu ifadelerle duyurdu; "Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıddık Akış, 1970 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari'de tamamlamış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini yürütmüş ve 1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiştir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (14)

Emin Tas:

Kökünü kurutmak gerek yoksa yine ortaya cikar

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yanık kremi:

bunlarda eş başkan bitmez.. herkes birbirine eş oluyor, dağda kim kime dum duma..

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HALİS ER:

Güzel

113
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Sabahattin Polat :

İlk kişnemeye başlayan halis

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Hek Tor:

@Sabahattin Polat ... Sen bir kulak burun boğaz doktoruna görün, yanlış duymuşsun, zira Halis HEP anırıyor....

yanıt5
yanıt6
Sabahattin Polat :

Gel Tor, Kişneme ve anırma tercih halisin, türk olmadığım için bu iki kelimenin arasındaki ince farkı şimdi anladım.

yanıt0
yanıt0
SALİH:

Göz altına alınma varsa ortada gerçek bir suç vardır. Bekleyip göreceğiz

89
31
yanıtYanıtla
Şahin Gözlü:

şimdi chp yine adaletsizlik der

55
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Sabahattin Polat :

akp de chp de bizim için aynı

yanıt16
yanıt31
vatandaş:

vatan hainliği yaptıysa infaz edilmesi lazım.

55
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