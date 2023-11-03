Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sistemi Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'da yaptığı açıklamada, hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçileceğini duyurdu. Yeni sistemde, hukuk fakültesi mezunları önce bir giriş sınavına girecek ve ardından Adalet Akademisi'nde eğitim alacak. Daha sonra tecrübeli hakim ve savcılarla staj yapacak olan adaylar, başarılı bir şekilde sınavları tamamladıklarında mesleğe kabul edilecekler.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılışının ardından Konya kent merkezine geldi. Burada Alaaddin Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Tunç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından İş Yurtları Hakimevi açılış törenine katıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yatırım ve projeleri anlatan Bakan Tunç, yeni uygulamaya geçilecek hakim ve savcı yardımcılığı sistemine değindi. Bakan Tunç, şunları söyledi:

"23-24 Aralık'ta bin hakim ve savcı yardımcısı sınavı olacak. Artık 2024'ten itibaren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçeceğiz. Daha öncesinde şöyleydi mevcut uygulama; 2 yıllık staj sonunda hakim ve savcılığa kabul edilip kürsüye çıkıyordu kardeşlerimiz. Hukuk fakültesi bitirdikten sonra. Şimdi artık hukuk fakültesi bittikten sonra, önce bir hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek. Onu kazandıktan sonra hakim, savcı yardımcılığı sınavına girecek. Hakim, savcı yardımcılığında da bir yıl Adalet Akademisi'nde eğitim görecek. Oradaki sınavları başarıyla tamamlayacak. Sonrasındaki 2 yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında staj yapacaklar, yardımcılık yapacaklar. Doğrusu staj değil, artık hakim, savcı yardımcılığı ve usta- çırak ilişkisi içerisinde mesleği 3 yıl boyunca tamamıyla öğrenip tam donanımlı bir şekilde Hakimler ve Savcılar Kurulumuz mesleğe kabul ettiğinde de o başarılı sınavların puanları elde ettiğinde de kürsüye çıkmış olacak. Artık 2 yıl süren hakim, savcı adaylığı yerine, 3 yıl süren eğitimi, sınavları ve usta- çırak ilişkisinde daha güçlü bir donanım kazandığı bir yeni bir sisteme inşallah geçiyoruz."

?