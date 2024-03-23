Üye Girişi
Haberler

Hakan Tütüncü, Antalya'da kadınların başarısını vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'da yepyeni başarı hikayelerini ortaya en güzel şekilde çıkarmamız lazım. En büyük vaadim bu şehrin kadınlarının kent yönetiminde ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğimiz bir belediye oluşturmak." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında bir otelde iş kadınları ile toplantı yaptı.

Hakan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de yaptığı hizmetleri 19 ilçeye yaymak için yola çıktığını söyledi.

Şehir yönetiminde kadınların yapıcı gücüne çok inandığını belirten Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde tapu ve mülkiyet, imar ve şehircilik ile yatırım sorunu olduğunu, bu 3 ana başlığı çözmeyi kadın yöneticilerine emanet ettiğini kaydetti.

Tütüncü, 15 yılın sonunda kadınların bu 3 alanda sorunları çözdüğünü, Kepez'i baştan başa yeniden oluşturarak harikulade bir ilçe bıraktıklarını vurguladı.

"Devletlerimizi kuranlar hep hanımefendiler"

Türk toplumunun, bilindiğinin aksine anaerkil bir toplum olduğuna işaret eden Tütüncü, "Devletlerimizi kuranlar hep hanımefendiler. Türk hakanlarının yanında tarih boyunca hep hatun olmuş. Onun yapıcı gücüyle Türk sultanları tarih boyunca yolculuklarına şekil vermişler. Bugün iftiharla tanıttığım projeleri hazırlayan ekibin özünü de hanımefendi yol arkadaşlarım oluşturuyor." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde kadınların uzmanlıklarına göre şehir yönetimine ellerinin doğrudan dokunduğu bir dönemi hayal ettiğini aktaran Tütüncü, "Antalya'da yepyeni başarı hikayelerini ortaya en güzel şekilde çıkarmamız lazım. En büyük vaadim bu şehrin kadınlarının kent yönetiminde ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğimiz bir belediye oluşturmak. Anne şefkati ve kadın zarafetinin şehre dokunduğu bir kent oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Tütüncü, bu toplantının ardından Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafla sohbet eden Tütüncü, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve destek istedi.

Hakan Tütüncü, daha sonra Kepez ilçesinde otobüsle gezerek vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA / Politika

Hakan Tütüncü Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title