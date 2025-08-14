'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'daki ziyareti sırasında Mossad Direktörü ile görüştüğü haberlerini yalanladı ve böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ile görüştüğü iddia edildi.
DİPLOMATİK KAYNAKLAR YALANLADI
Yabancı bir medya kuruluşu tarafından ortaya atılan söz konusu iddia, diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı.
"TAMAMEN TESADÜFİ"
Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha'da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.
