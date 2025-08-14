'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'daki ziyareti sırasında Mossad Direktörü ile görüştüğü haberlerini yalanladı ve böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ile görüştüğü iddia edildi.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR YALANLADI

Yabancı bir medya kuruluşu tarafından ortaya atılan söz konusu iddia, diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı.

"TAMAMEN TESADÜFİ"

Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha'da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.