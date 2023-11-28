Hablemitoğlu Davasında Tanıklar İfade Verdi

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 10'u tutuksuz ve FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de firari sanık olarak yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de firari sanık olduğu davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLAMADIM'

?Duruşmada tanık olarak dinlenen E.E, sanıklardan herhangi birini tanımadığını ifade ederek "Necip Hablemitoğlu öldürüldüğü tarihlerde ABD Büyükelçiliği'nde karşı gözlemleme timinde çalışıyordum. Necip Hablemitoğlu'nun yaşadığı mahallede ABD'lilerin lojmanları vardı. Onların giriş çıkışlarında güvenliğinden sorumluyduk. Necip Hablemitoğlu öldürülmeden iki gün önce o sokakta nöbet tutmuştum. Dinlenmek için otopark vardı. Arabada oturuyorduk. Araç içerisinden ABD vatandaşlarının güvenliği için gözlemleme timinde çalışıyor gözlemcilik yapıyordum. Üç günde bir gün orada oluyordum, çalışma saatlerim öyleydi. Nöbet tuttuğum zamanlarda şüpheli bir duruma rastlamadım. Öğlen saatlerinde araç içerisinde oturup müzik dinliyorduk. Bir bayan geldi ben gelenin Hablemitoğlu'nun eşi olduğunu bilmiyordum. Aracının üstünü kar kaplamıştı, onu temizledi. Olay yerinden ayrıldı. O tarihlerde şüpheli bir olayımız olmadı. Bir şey olursa biz rapor ederdik. Nöbet esnasında şüpheli bir araç veya şahıs görmedik. Kendisinin o sokakta oturduğunu bilmiyordum. Öldürüldüğünü de o gün kapıya polis gelene kadar bilmiyordum. Sadece bir kere bir aracın 10 dakika arayla 2 kere oradan geçmesi dikkatimi çekmişti. Raporumda sadece bunu belirtmiştim. Başka şüpheli bir durumla karşılaşmadım" dedi.

'AĞABEYİ HASAN BOZKIR, BENDEN BORÇ ALMIŞTI'

Bir diğer tanık olarak dinlenen tamircilik yapan H.Ş ise sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır'ı tanıdığını belirterek "Birkaç kez benden alışveriş yapmıştı. Ağabeyi Hasan Bozkır, benden borç almış ve ödemediği için ağabeyini dövmüştüm. Sonra aramızda husumet başladı. Daha görüşmedik. Olay günü de Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğünü gazete ve televizyonlardan duydum" diye konuştu.

'OLAY GÜNÜ KİMSEYİ GÖRMEDİM'

Hablemitoğlu'nun yaşadığı apartmanın yan binasında görevli olan tanık Ö. Y. ise sanıklardan kimseyi tanımadığını ifade ederek şunları söyledi: "Olay günü kimseyi görmedim. Ben apartmandayken olayı apartman sakinlerinden duydum. Ambulans ve siren seslerine dışarıya çıktım. Hatırladığım kadarıyla birisi silah sesi duyup duymadığımı sordu. Bende 'duymadım' dedim. Başka bir diyalog olmadı. Yüzüne bakmadım. Polis, apartman sakinleri ve bir kalabalık vardı dışarıda. Ben şüpheli kimseyi görmedim."

Avukat ve tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.