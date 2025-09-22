Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir haktır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Guterres, "İki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin bu uluslararası konferansı düzenleyen Fransa ve Suudi Arabistan hükümetlerine teşekkür ederim. Ayrıca Filistin heyetine de teşekkür etmek ve onların tam temsil edilme fırsatından mahrum bırakılmasından duyduğum hayal kırıklığını bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

"Uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"

İsrail-Filistin ihtilafının on yıllardır devam ettiğini hatırlatan Guterres, "Kendimizi kandırmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesiller boyu çözülememiştir. Diyalog başarısız olmuştur. Kararlar hiçe sayılmıştır. Uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. On yıllardır süren diplomasi başarısız olmuştur. Durum dayanılmazdır ve her geçen saat daha da kötüye gitmektedir. Bugün buradayız, çünkü bu kabustan çıkmanın tek yolunu bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Birçok devletin Filistin'i tanımasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Guterres, "Bir kez daha acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve acil, tam güvenli, koşulsuz ve engelsiz insani yardım erişimi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Hiçbir şeyin Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmayı veya herhangi bir tür etnik temizliği haklı çıkaramayacağını vurgulayan Guterres, "Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesi, nüfusun aç bırakılması, çoğu kadın ve çocuk olan on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesi, Batı Şeria'da iki devletli çözümü varoluşsal bir tehdit altına sokan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez" dedi.

İsrail tarafından yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesine tepki gösteren Guterres, ilhak tehdidinin giderek arttığını ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çekti. Tüm bunların durması gerektiğini ifade eden Guterres, "Bu durum ahlaki, hukuki ve siyasi olarak kabul edilemez. Çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden bağlılık göstermeliyiz. İki bağımsız, komşu, demokratik ve egemen devletin karşılıklı olarak tanındığı ve uluslararası topluma tam olarak entegre olduğu bir çözüm" dedi.

"Bu, İsrail'in küresel sahnede giderek artan izolasyonunu daha da artıracaktır"

Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin, temel haklarının reddedilmesinin ve işgal altında yaşamalarının 21. yüzyılda nasıl mümkün olduğu sorusunu yönelten Guterres, "Bu ne barış ne de adalet. Bu, İsrail'in küresel sahnede giderek artan izolasyonunu daha da artıracaktır. Açık konuşalım, Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır. Filistin devletinin kurulmasını reddetmek, her yerdeki aşırılık yanlılarına bir hediye olacaktır. İki devlet olmadan Orta Doğu'da barış olmayacak ve radikalizm tüm dünyaya yayılacaktır" dedi.

Söz konusu konferansın bir dönüm noktası olması temennisinde bulunan Guterres, "Bu konferans, yasadışı işgali sona erdirmek ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm için ortak arzumuzu gerçekleştirmek için geri dönüşü olmayan ilerlemeleri teşvik eden bir katalizör olmalıdır. Bu, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışa ve tüm Orta Doğu'da barış ve güvenliğe giden tek inandırıcı yoldur. İsrail, Filistin ve tüm insanlık için iki devletli çözümün geçerli olmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyorum" dedi. - NEW YORK