İmam hatip lisesi gurur tablosu diye paylaştı! Listedeki isimleri gören Özdağ sinirlerine hakim olamadı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden bir okulun YKS tablosunu paylaştı. Tabloda yer alan öğrencilerin çoğunun yabancı uyruklu olduğu görülürken Özdağ olayla ilgili "Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Koca Mustafa Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2022 YKS tablosunu paylaştı. Tablo da yabancı uyruklu şahısların isimleri dikkat çekerken Özdağ, bu duruma tepki gösterdi.

"BU TABLO İLE GURUR DUYUYOR MUSUNUZ?"

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özdağ, "Gerçekten bu tablo ile gurur duyuyor musunuz Suriyeliler başarılı olsun diye Türk çocuklarına göstermediğiniz ilgiden, Türk gençlerinin üniversite kontenjanını sığınmacılara tahsis etmekten, Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Öte yandan Ümit Özdağ'ın bu paylaşımını sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. İşte Özdağ'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları;