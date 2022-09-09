Gürcistan'da çok uluslu 'Noble Partner 2022' tatbikatı sona erdi

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı resmi törenle sona erdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında Vaziani askeri üssünde NATO'nun düzenlendiği "Noble Partner 2022" çok uluslu askeri tatbikatı resmi törenle sona erdi. 2 bin 400'den fazla askeri personelin katıldığı askeri tatbikatın bitiş töreninde gösteri düzenlendi. Törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili, Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Dışişleri Bakanı İlya Darçiaşvili, ABD Büyükelçisi Kelly Degnan, ABD Ordusu V Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Jeffrey Broadwater, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, diplomatlar ve diğer yetkililer katıldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eğitimin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bu tatbikata altıncı kez Gürcistan'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu, uluslararası işbirliğimizin derinleştirilmesine, gururlu ordumuzun profesyonelliğine ve NATO ile işbirliğine yönelik bir sonraki tutarlı adımdır. Askerlerimiz her yıl yeteneklerini geliştirmekte ve NATO üyesi ve müttefik ülkelerdeki meslektaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmaktadırlar. Tatbikata ilk kez katılan Japonya ve İsveç temsilcileri de dahil olmak üzere katılan tüm ülkelere ve bu tatbikata iştirak eden tüm askeri personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TİFLİS