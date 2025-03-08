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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 52 Gün Sonra Tahliye Edildi

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Sıkıyönetim nedeniyle tutuklanan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, mahkeme tarafından yapılan itiraz başvurusu olumlu sonuçlanınca 52 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Yoon, destekçilerine ve mahkemeye teşekkür etti.

Güney Kore'de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tutukluluğa itiraz başvurusunun mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından tahliye edildi. 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Yoon, mahkemeye ve destekçilerine teşekkür etti.

Güney Kore'de 3 Aralık'ta muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu dün kabul edilen Yoon, savcılığın karara itiraz etmemesi ve Yoon'un serbest bırakılması talimatı vermesi üzerine tutulduğu gözaltı merkezinden tahliye edildi. Yerel saat ile 18.15 sıralarında Seul'un Hannam-dong bölgesindeki resmi konutuna gelen Yoon, kendisine destek olmak için bekleyen vatandaşlarla kısa süre selamlaştıktan sonra ikametgahına girdi.

Yoon teşekkür açıklaması yayınladı

Hukuk ekibi aracılığıyla yazılı bir açıklama yayınlayan Yoon, "Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin bu yasa dışı durumu düzelten cesareti ve kararlılığı için minnettarım" ifadelerini kullandı. Destekçilerine teşekkür eden Yoon, "Soğuk havaya rağmen destek veren çok sayıda vatandaşa ve genç nesillere en derin şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi. Yoon, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'ne ve kendisine destek olan diğer herkese de teşekkür etti.

Tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilmişti

Yoon, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, bu nedenle Ulusal Meclis tarafından hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu belirten Yoon, tutuklama kararının da yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Yoon'un, geçtiğimiz ay yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu dün Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı ise bu ay vereceği kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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