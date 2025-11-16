Güney Afrika'da 153 Filistinlinin Ülkeye Girişi İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, 153 Filistinlinin geçerli belgeleri olmadan özel olarak kiralanmış bir uçakla ülkeye girişine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güney Afrika sınırlarına gerekli belgeleri olmadan giriş yapan 153 Filistinli, hükümeti harekete geçirdi. Cuma günü yaşanan olayda, 153 Filistinli Kenya'dan Global Airways'e ait özel olarak kiralanmış bir uçakla OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na geldi. Çıkış damgası, dönüş bileti veya konaklama bilgileri bulunmayan Filistinlilerin ülkeye girişine ilişkin soruşturma başlatıldı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, "Bunlar Gazze'den gelen ve bir şekilde Nairobi'den geçip buraya ulaşan insanlar" dedi.

Grubun ülkeye "insani sebeplerle" kabul edildiğini söyleyen Ramaphosa, "Açıkça yolculuklarının başladığı yer, neden buraya getirildikleri incelenmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ağlara karşı uyarı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, özellikle Gazze'deki Filistinlilere çağrı yapılarak, İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ve onları evlerinden uzaklaştırmaya çalışan ağlara karşı uyarıda bulunuldu. Güney Afrika yetkililerine ve halkına gösterdikleri destek için teşekkür eden bakanlık, Ramon Havalimanı'ndan ayrıldığı belirtilen kişilere geçici vize verilmesi kararının da memnuniyetle karşılandığını aktardı.

"Bakanlık, halkımıza, yerinden etme ajanlarına kurban olmamaları çağrısında bulunuyor"

Filistin'in Pretoria Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da iki yılı aşkın süredir İsrail'in yürüttüğü soykırım, öldürme, yerinden etme ve yıkım nedeniyle zor günler geçiren yolculara destek sağlamak için çalışmaların yapıldığı duyuruldu. Büyükelçilik, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki şirketler, resmi olmayan kuruluşlar ve kayıtsız aracılar tarafından Filistinlilerin yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını ve göç etmeye teşvik edildiğini de uyarı olarak paylaştı. Açıklamada, "Bakanlık, halkımıza, özellikle Gazze Şeridi'ndeki halkımıza, dikkatli olmalarını ve insan kaçakçılığına, kanlı tüccarlara ve şirketlere, yerinden etme ajanlarına kurban olmamaları çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü 153 Filistinli, Güney Afrika'ya gelmişti

Cuma günü 153 Filistinli yolcu, özel olarak kiralanan bir uçakla Kenya aktarmasıyla Güney Afrika'nın ORTambo Uluslararası Havalimanı'na gelmişti. Güney Afrika Sınır Yönetimi, Filistinlilerin pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığını, dönüş biletleri ve konaklama adresi bilgisi ibraz edilemediğini bildirmişti. Yetkililer, Filistinlileri 12 saate yakın uçakta bekletmişti. Yapılan sorgulamanın ardından Filistinlilerden 130'una 90 günlük standart vize muafiyetiyle ülkeye giriş izni verilirken, 23'ü başka noktalara yönlendirilmişti. Gazze Şeridi'nden yola çıktıkları bildirilen Filistinlilerin gidecekleri yeri bilmeden seyahat ettiği açıklanmıştı. - PRETORIA