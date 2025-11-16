Haberler

Güney Afrika'da 153 Filistinlinin Ülkeye Girişi İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gerekli belgeleri olmadan ülkeye giriş yapan 153 Filistinli ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. Yolcuların insani sebeplerle kabul edildiği belirtilirken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ağlara karşı uyarıda bulundu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, 153 Filistinlinin geçerli belgeleri olmadan özel olarak kiralanmış bir uçakla ülkeye girişine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güney Afrika sınırlarına gerekli belgeleri olmadan giriş yapan 153 Filistinli, hükümeti harekete geçirdi. Cuma günü yaşanan olayda, 153 Filistinli Kenya'dan Global Airways'e ait özel olarak kiralanmış bir uçakla OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na geldi. Çıkış damgası, dönüş bileti veya konaklama bilgileri bulunmayan Filistinlilerin ülkeye girişine ilişkin soruşturma başlatıldı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, "Bunlar Gazze'den gelen ve bir şekilde Nairobi'den geçip buraya ulaşan insanlar" dedi.

Grubun ülkeye "insani sebeplerle" kabul edildiğini söyleyen Ramaphosa, "Açıkça yolculuklarının başladığı yer, neden buraya getirildikleri incelenmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ağlara karşı uyarı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, özellikle Gazze'deki Filistinlilere çağrı yapılarak, İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ve onları evlerinden uzaklaştırmaya çalışan ağlara karşı uyarıda bulunuldu. Güney Afrika yetkililerine ve halkına gösterdikleri destek için teşekkür eden bakanlık, Ramon Havalimanı'ndan ayrıldığı belirtilen kişilere geçici vize verilmesi kararının da memnuniyetle karşılandığını aktardı.

"Bakanlık, halkımıza, yerinden etme ajanlarına kurban olmamaları çağrısında bulunuyor"

Filistin'in Pretoria Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da iki yılı aşkın süredir İsrail'in yürüttüğü soykırım, öldürme, yerinden etme ve yıkım nedeniyle zor günler geçiren yolculara destek sağlamak için çalışmaların yapıldığı duyuruldu. Büyükelçilik, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki şirketler, resmi olmayan kuruluşlar ve kayıtsız aracılar tarafından Filistinlilerin yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını ve göç etmeye teşvik edildiğini de uyarı olarak paylaştı. Açıklamada, "Bakanlık, halkımıza, özellikle Gazze Şeridi'ndeki halkımıza, dikkatli olmalarını ve insan kaçakçılığına, kanlı tüccarlara ve şirketlere, yerinden etme ajanlarına kurban olmamaları çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü 153 Filistinli, Güney Afrika'ya gelmişti

Cuma günü 153 Filistinli yolcu, özel olarak kiralanan bir uçakla Kenya aktarmasıyla Güney Afrika'nın ORTambo Uluslararası Havalimanı'na gelmişti. Güney Afrika Sınır Yönetimi, Filistinlilerin pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığını, dönüş biletleri ve konaklama adresi bilgisi ibraz edilemediğini bildirmişti. Yetkililer, Filistinlileri 12 saate yakın uçakta bekletmişti. Yapılan sorgulamanın ardından Filistinlilerden 130'una 90 günlük standart vize muafiyetiyle ülkeye giriş izni verilirken, 23'ü başka noktalara yönlendirilmişti. Gazze Şeridi'nden yola çıktıkları bildirilen Filistinlilerin gidecekleri yeri bilmeden seyahat ettiği açıklanmıştı. - PRETORIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Sirke, Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz

Netanyahu bildiğimiz gibi: Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.