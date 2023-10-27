Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet'in 100. yılında kadın ve gençlerle buluştu

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerde kadın ve gençlerle bir araya geldi. Biçer Karaca, konuşmasında Cumhuriyet'e olan borcunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerde kadın ve gençlerle bir araya geldi. Biçer Karaca yaptığı konuşmada, "Kendi hikayem Cumhuriyet mucizesine, fırsat eşitliği sayesinde okuyabilen on binlerce Anadolu insanının başarı hikayesine örnektir. Denizli'nin bir köyünden yola çıkıp bugün TBMM'de başkanvekili olarak Atatürk'ün koltuğunda oturabilmemi Cumhuriyet'e borçluyum" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerde kadın ve gençlerle bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi tarafından organize edilen, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün moderatörlüğünde yürütülen Prof. Dr. Şaduman Halıcı ile birlikte "Kadın Bakışıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında" konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Biçer Karaca şunları söyledi:

"DENİZLİ'NİN BİR KÖYÜNDEN YOLA ÇIKIP BUGÜN TBMM'DE BAŞKANVEKİLİ OLARAK ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURABİLMEMİ CUMHURİYETE BORÇLUYUM"

"Cumhuriyet kadın-erkek eşitliği demektir. Cumhuriyet, kadınların haklarının teslimi demektir. Cumhuriyet'in çocukları, kadınları Anadolu'nun herhangi bir yerinden çıkıp kendi yeteneği becerisi ölçüsünde; ama en çok Cumhuriyet'in kazanımları ve değerleri, imkanları sayesinde bugün hayatın her alanında yer alabilmiş, kamusal alanda görünür olabilmiş ve temsil makamlarına erişebilmiştir. Kendi hikayem Cumhuriyet mucizesine, fırsat eşitliği sayesinde okuyabilen on binlerce Anadolu insanının başarı hikayesine örnektir. Denizli'nin bir köyünden yola çıkıp bugün TBMM'de başkanvekili olarak Atatürk'ün koltuğunda oturabilmemi Cumhuriyet'e borçluyum. Sayende Cumhuriyet."

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve 27. Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Biçer Karaca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e sosyal belediyecilik örneği bir kente katkıları için teşekkürlerini iletti.

Biçer Karaca ayrıca, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Odunpazarı Belediyesi'nin 2'nci Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'ni de ziyaret ederek Eskişehirli gençlerle Cumhuriyet'in 100'üncü yılının önemi üzerine sohbet etti.