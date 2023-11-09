GTB Başkanlarından Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda yaptığı devrimlerle tarihe geçen unutulmaz bir devlet adamı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi: "Tarih sayfalarından silinmek istenen necip bir milletin küllerinden yeniden doğarak, kurtuluş destanını tarihe altın harflerle yazdırmasına önderlik eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle yad ediyoruz. Övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında bulunduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanı ve milleti uğruna verdiği destansı mücadeleyle sadece Türk Milletinin değil aynı zamanda tüm dünya halklarının da büyük sevgi ve saygısına mazhar olmuş büyük bir liderdir. İleri görüşlülüğü, fikirleri ve üstün cesareti ile tarihin unutulmaz komutanları arasında yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya barışına ve insanlık onuruna verdiği önemle de seçkin bir lider olduğunu ortaya koymuştur. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesi barışa verdiği değerin bir ifadesidir. Bizlere düşen en büyük görev, hayatını vatanına ve milletine adayan, bu uğurda büyük bir azim ve kararlılıkla mücadeleler veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız ve ikinci yüzyılına adım attığımız bu zaman diliminde iş dünyası olarak Ulu Önder'in 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle onun ilke ve inkılapları doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye ülküsüyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 100. yılını kutlamaktan büyük gurur ve onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz". - GAZİANTEP