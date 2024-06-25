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Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısına 15 dakika geç başladı. Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonuna yaklaşık 15 dakika geç geldi. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü.

KONUŞMASINI OTURARAK YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kürsüde bir ilke imza atarak konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'nin prompter yerine elindeki kağıtları kullanması da dikkat çekmişti.

Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü

SAĞLIK PROBLEMİ Mİ YAŞADI?

Bahçeli'nin bu tavrı sağlık problemi yaşadığı yönünde iddialara neden olurken MHP kaynaklarından yaşanan durumla ilgili açıklama gecikmedi.

Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü

MHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli Tansiyon MHP Gündem Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Seri Zer:

Yeter kardeşim yaaaa...bu ne koltuk sevdası yaaaa...

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Buğra Er:

Hadi bakalım inşaallah..... Ö

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Serdar Koç:

Zombi army

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sade vatandaş:

bu dünyada yrürken zorlanmak hiç önemli değil insanlık hali bende bir kaç haftadır neden bilmem yürürken zorlanıyorum önemli olan öte yanda mahşer günü sırat köprüsünü geçerken zorlanmamak çünki oradan geçerken seni sağından solundan rahatça yürümen için tutacak yalakalar olmayacak o köprüden gecerken dikkat etmek lazım bir düşersen ne olacağını anlatmak bile istemiyorum

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