Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısına 15 dakika geç başladı. Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.
Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonuna yaklaşık 15 dakika geç geldi. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü.
KONUŞMASINI OTURARAK YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ
Kürsüde bir ilke imza atarak konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'nin prompter yerine elindeki kağıtları kullanması da dikkat çekmişti.
SAĞLIK PROBLEMİ Mİ YAŞADI?
Bahçeli'nin bu tavrı sağlık problemi yaşadığı yönünde iddialara neden olurken MHP kaynaklarından yaşanan durumla ilgili açıklama gecikmedi.
MHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA VAR
Yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.