Gözler PKK'nın atacağı tarihi adımda! Terör örgütü sınır hattından çekilecek iddiası

Terör örgütü Pkk, bugün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve PKK'nın 12. Kongre kararları doğrultusunda yeni bir "tarihi adım" atacak.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, terör örgütü stratejik konumdaki Gara Dağı dahil Türkiye sınır hattındaki bölgeden çekilecek. Örgüt bu hamleyi duyurmak içinse "basın toplantısı" düzenleyecek.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİME

PKK'nin söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

PKK ÖRGÜTÜ FESHEDİP SİLAH YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, 11 Temmuz'da bir tören düzenlemiş, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini vurgulayarak sürece destek mesajı verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zeminini güçlendiren ilk adım oldu.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE DEM PARTİ TRAFİĞİ

Süreç kapsamında DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri sonrası, İmralı'dan PKK'ya örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 31 Mart Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında dikkat çeken görüşmeler yaşandı. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

BEŞTEPE'DE TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Bu görüşme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ne var ki sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

PKK KONGRESİ VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede örgütün silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı. 12 Mayıs'ta ise resmi olarak "silah bırakma ve fesih" kararını duyurdu. Devletin ilgili kurumları, sahadaki gelişmeleri titizlikle izlerken, sürecin sekteye uğramaması için temaslar aralıksız sürdürüldü. DEM Parti heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz'da iki kez daha İmralı'ya gitti. Ardından 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeniden bir araya gelerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Ve böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorununda tarihi bir eşiği geride bıraktı. PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte "Terörsüz Türkiye" sürecinde son aşamaya geçildi.