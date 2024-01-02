Gözler Perşembe gününe çevrildi! Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'den aday olacak iddiası
2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kulislerdeki hareketlilik sürerken, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı ve isminin perşembe günü açıklanacağı öne sürüldü. Komünist başkanın Kadıköy'den aday gösterilmesinin CHP'nin işini bir hayli zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Ankara kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, Türkiye Komünist Partisi tarafından Perşembe günü İstanbul Kadıköy'den aday gösterileceği iddia edildi.
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