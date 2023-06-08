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Gözler Murat Kurum'a çevrilse de kulisler bu iddiayı konuşuyor: AK Parti İBB için Tevfik Göksu'yu düşünüyor

Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı, 2024 yerel seçimlerinde İBB başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Ancak son dönemde kulislerde, Kurum'un vekil olarak görevine devam edeceği, İBB başkanlığı içinse Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı konuşuluyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı. Eski Bakan Kurum ise siyasi hayatını yeni dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak sürdürecek.

KURUM'UN ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

KULİSLERDE GÖKSU'NUN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ancak kulislerde Kurum'un vekil olarak TBMM'de bulunmaya devam edeceği, 2024 yerel seçimlerinde ise İBB başkanlığına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği iddia edildi. İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sıkı muhalefetle tanınan Göksu, aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor.

Gözler Murat Kurum'a çevrilse de kulisler bu iddiayı konuşuyor: AK Parti İBB için Tevfik Göksu'yu düşünüyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ismail bey :

İstanbul için tevfik göksu iyi seçim olur. Ankarada Turgut altınok kesin kazanır..

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Güray Dilli :

Adamın tepesine Demoklesin Kılıcını koydunuz , kıpırdayamaz hale getirdiniz. Meydan size kaldı...

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necati koc:

İstanbul için en liyakatli aday Mehmet Ergün Turan dır.

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