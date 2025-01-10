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Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

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Mersin'e bağlı Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesinin gözaltına alındı. Yerlerine kayyum atacağı öne sürülen eş başkanlar, göreve geldikleri dönemde makam odasının kapısını söktükleri görüntüyle gündem olmuşlardı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

Gözaltına alınan isimler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 'terör örgütü propagandası yapmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık', '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

MAKAM ODASININ KAPISINI SÖKMÜŞLERDİ

Polisler belediye binası çevresinde TOMA ve çevik kuvvet araçlarıyla önlem alırken gözaltına alınan eş başkanların göreve başladıkları dönemde makam odasının kapısını söktükleri görüntü yeniden gündem oldu.

Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

ee ne güzel işte, makam kapılarını söküp tüm halka kapılarını açmıştılar.. demek ki bu ülkede kapını kapatıp keyfine bakacaksın. sistem böyle işliyor.

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