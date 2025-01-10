Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

Gözaltına alınan isimler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 'terör örgütü propagandası yapmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık', '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

MAKAM ODASININ KAPISINI SÖKMÜŞLERDİ

Polisler belediye binası çevresinde TOMA ve çevik kuvvet araçlarıyla önlem alırken gözaltına alınan eş başkanların göreve başladıkları dönemde makam odasının kapısını söktükleri görüntü yeniden gündem oldu.