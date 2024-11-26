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Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili Gergerlioğlu'nun sesi kesildi

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TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca sesi kesilen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Gergerlioğlu, "Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur" dedi.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Vize işlemlerinde yaşanan mağduriyetler hakkında konuşan Gergerlioğlu, "Niye rekor sayıda insan yurt dışına gitmeye çalışıyor? Niye rekor sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmiyor? İşte bundan dolayı. Kayyum değil, demokrasi istiyoruz" dedi.

KÜRTÇE KONUŞUNCA SESİ KESİLDİ

Gergerlioğlu'nun "İnsanlar ana dillerinde jin, jiyan, azadi..." dediği sırada ise sesi kesildi. Meclis Başkanvekili AK Partili Bekir Bozdağ da Gergerlioğlu'nu iç tüzüğe uymaya davet etti.

"KÜRTÇE KONUŞTUM, BİR KÜRT OLAN BOZDAĞ SESİMİ KESTİ"

Ardından sesi yeniden açılan Gergerlioğlu, "Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili Gergerlioğlu'nun sesi kesildi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Daha yüz verirseniz bakalım neler yapacak bici biciler

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Haber YorumlarıCrm:

İyice şımardınız, meydanı boş buldunuz, milletin sabrını daha fazla sınamayın gerGERENoğlu, sen adam olsan yemin ettiğin meclisin iç tüzüğüne uyarsın. şimdilik sesin kesilmiş, dikkat etmezsen daha sonra kesilecek başka bir yerlerin olur bilesin...

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