Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili Gergerlioğlu'nun sesi kesildi

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Vize işlemlerinde yaşanan mağduriyetler hakkında konuşan Gergerlioğlu, "Niye rekor sayıda insan yurt dışına gitmeye çalışıyor? Niye rekor sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmiyor? İşte bundan dolayı. Kayyum değil, demokrasi istiyoruz" dedi.

KÜRTÇE KONUŞUNCA SESİ KESİLDİ

Gergerlioğlu'nun "İnsanlar ana dillerinde jin, jiyan, azadi..." dediği sırada ise sesi kesildi. Meclis Başkanvekili AK Partili Bekir Bozdağ da Gergerlioğlu'nu iç tüzüğe uymaya davet etti.

"KÜRTÇE KONUŞTUM, BİR KÜRT OLAN BOZDAĞ SESİMİ KESTİ"

Ardından sesi yeniden açılan Gergerlioğlu, "Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.