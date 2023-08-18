Gergerlioğlu: Kızamık salgını konusunda önergeye geç yanıt verildi

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'ye kızamık salgını konusunda önlem alınması için verdiği önergeden 3 ay sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 81 ilin sağlık müdürlüklerine uyarıda bulunduğuna dikkat çekerek "Günaydın Sn. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! Günaydın TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı! Neden bunu söylüyorum? Çünkü 3 ay öncesinde TBMM Sağlık Komisyonu üyesi olarak bu konuda salgının başladığı ile ilgili bir önerge vermiştim ve bu önergeyi Sağlık Komisyonu Başkanlığı önemsememişti, Sağlık Bakanı önemsememişti" dedi.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı açıklamada; yaptığı açıklamada Türk Tabipleri Birliği'nin de kızamık salgını uyarısı yaptığını hatırlatarak, daha önce Sağlık Komisyonu üyesi olarak bu konunun araştırılması için verdiği önergeye dikkat çekti. Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisinin verdiği önergeden 3 ay sonra il sağlık müdürlüklerini kızamık konusunda uyardığını aktararak, Bakan Koca'ya şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'na günaydın diyorum! Niye? Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine yazı göndermiş 'Kızamık salgını var önlem alın' diye! Günaydın Sn. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! Günaydın TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı! Neden bunu söylüyorum? Çünkü 3 ay öncesinde TBMM Sağlık Komisyonu üyesi olarak bu konuda salgının başladığı ile ilgili bir önerge vermiştim ve bu önergeyi Sağlık Komisyonu Başkanlığı önemsememişti, Sağlık Bakanı önemsememişti, aradan 3 ay geçti söylediklerimiz doğru çıktı, şimdi kalkmışlar gecikmeli olarak halkın sağlığını çiğneyerek, 81 ile acele yazı gönderiyorlar. 'Kızamık salgınına karşı önlem alın' diye!

"SAĞLIK SORUNLARINI YOL AÇAN AK PARTİ'Yİ KINIYORUM"

Bu arada hasta olan, hayatını kaybetmiş veya kaybedecek olan çocukların sorumlusu kimdir diye soruyorum Sn. Sağlık Bakanı'na ve Sn. Sağlık Komisyonu Başkanı Sn. Vedat Bilgin'e? Bu ne biçim bir sorumsuzluktur? Apaçık bir salgın ortadayken sırf iktidara eleştiri gelmesin diye salgın olmadığını ifade etmek nasıl bir şeydir Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Sağlık Komisyonu Başkanı bunları size sorarız çünkü 3 ay öncesinde 'Böyle bir kızamık salgını yoktur, önemsenecek bir durum yoktur' diye açıklama yapmıştı Sn. Fahrettin Koca. Şu anda dediklerimize geldi. Bu konudaki ihmalin peşinde olacağız, takipçisi olacağız, bir hekim olarak çocuklarımızın sağlığını ihlal eden ve önemli sağlık sorunlarına yol açan AK Parti- MHP Cumhur İttifakı'nı kınıyorum!