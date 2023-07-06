Gergerlioğlu: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını kınayarak, 12 masum insanın katledilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca Gergerlioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranının doğru olmadığını savundu.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail ordusunun Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına ilişkin, "12 masum insanın katledilmesi kabul edilecek bir hal değildir. Zulmü, zalimliği dayatmak ve buna karşı direnen insanları katletmek ancak ve ancak siyonist İsrail'in işidir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon oranının doğru olmadığını savundu.

Temel gıda ürünlerindeki artışa değinen Gergerlioğlu, "Enflasyonun ne olduğunu tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biliyor. TÜİK yüzde 38,2 açıklamış, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 108 olarak açıklamış. Arada 60 puan fark var. Birisi yalan söylüyor." diye konuştu.

Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, İsrail'in Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını kınadı.

İnsanların zalimce katledilmesini kabul etmediklerini belirten Gergerlioğlu, "12 masum insanın katledilmesi kabul edilecek bir hal değildir. Zulmü, zalimliği dayatmak ve buna karşı direnen insanları katletmek ancak ve ancak siyonist İsrail'in işidir." ifadelerini kullandı.