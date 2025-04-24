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Gergerlioğlu'dan Deprem Uyarısı: 'Sarı Kart Yedik, Kırmızı Kart Gelmeden Tedbir Almalıyız'

Gergerlioğlu'dan Deprem Uyarısı: 'Sarı Kart Yedik, Kırmızı Kart Gelmeden Tedbir Almalıyız'
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gergerlioğlu, depremin büyüklüğünün 7,2 olsaydı çok daha büyük bir felaket yaşanabileceğini belirterek, Türkiye'nin deprem konusunda ciddi önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin "Sarı kart yedik, bu kırmızı kart olmadan önce tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

"Deprem 6,2 değil de 7,2 olsaydı şu anda korkunç bir durumu konuşacak olurduk. Allah korudu. Aklımızı başımıza almalıyız ve tüm önlemlerimizi almalıyız" ifadesini kullanan Gergerlioğlu, Türkiye'nin deprem konusunda ağır bir ihtar yediğini söyledi.

Dem Parti'li Gergerlioğlu, "Sarı kart yedik, bu kırmızı kart olmadan önce tedbirlerin alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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