Bayraktaroğlu Bakü'de Azerbaycan Yetkilileriyle Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bayraktaroğlu temasları kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Savunma Bakanı Hasanov, Bayraktaroğlu ve heyetini Azerbaycan'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki derin tarihi köklere, ortak değerlere ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilerin iki kardeş ülkenin devlet başkanlarının dostane ilişkileri sayesinde daha da geliştiğini kaydetti. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Hasanov, 15 Eylül Bakü'nün Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtuluş gününün, Azerbaycan için taşıdığı tarihi öneme değindi. Bakan ayrıca Bayraktaroğlu'nu Genelkurmay Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla da tebrik etti.

Açıklamada Bayraktaroğlu'nun ise gösterilen misafirperverlik için teşekkür ettiği, karşılıklı güven ve dostluğa dayanan ilişkilerin geliştirilmesinde bu tür ziyaretlerin ve yapılan görüşmelerin olumlu katkılar sağladığını belirttiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanları görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bakü ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile de bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan Ordusunda uygulanan yeniliklerden bahseden Orgeneral Kerim Veliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesi için bütün imkanların mevcut olduğunu belirtti. Görüşmenin devamında taraflar, askeri, teknik, eğitim ve diğer alanlarda iş birliğinin genişletilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, aynı zamanda yeni iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve karşılıklı ilgi uyandıran konuları da ele aldılar.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Bakü'de anıtlara ziyaret gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve heyeti Bakü'de bulunan Fahri Hiyaban'da Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarını ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Daha sonra Türk Şehitliği'ne gelen heyet, anıt önüne çelenk koyarak, Bakü'nün kurtuluşu uğruna şehit düşen Kafkas İslam Ordusu askerlerini saygıyla andı.

Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtarmak için görevlendirildi. Azerbaycan'ın çeşitli vilayetlerinde Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelenin ardından 15 Eylül 1918'de Bakü, işgalden kurtarıldı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadelede bin 142 şehit verdi. - BAKÜ